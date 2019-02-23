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Умер украинский композитор Левко Колодуб

Маэстро скончался на 89-году жизни.

Умер украинский композитор Левко Колодуб
Композитор Левко Колодуб
Фото: kolub2.jpg

На 89-м году жизни скончался народный артист Украины, лауреат Шевченковской премии, профессор Национальной музыкальной академии Украины им. Чайковского композитор Лев Николаевич Колодуб. 

Об этом сообщает Министерство культуры.

"Мэтр оставил после себя богатое творческое наследие: множество симфонических и оперных опусов, балеты, мюзиклы, концерты для различных инструментов, вокальную музыку. Особое место в его творчестве занимает Тарас Шевченко, на основе стихов из «Кобзаря» и под влиянием иллюстраций к нему, Лев Николаевич создал симфонию-думу «Шевченковские образы», оперу «Поэт» о жизни Кобзаря", - говорится в сообщении.

Министерство культуры Украины выразило глубокие соболезнования родным, близким, коллегам и всей художественной общественности.

Лев Николаевич Колодуб родился 1 мая 1930 года в Киеве. Он сочетал активное композиторское творчество с педагогической и общественной деятельностью. Возглавлял правление Музыкального фонда Украины (1984-1995), был президентом Ассоциации деятелей духовой музыки Украины Национального всеукраинского музыкального союза (1991), председателем Киевской организации Союза композиторов Украины (1995-1999). Лауреат Шевченковской премии 2010 года.

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