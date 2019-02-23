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В Карпатах погибли двое туристов

Группа из восьми человек следовала на гору Поп Иван.

В Карпатах погибли двое туристов
Гора Поп-Иван
Фото: vysheoblakov.com

В Ивано-Франковской области погибли двое из восьми туристов, которые следовали на гору Поп Иван-Черногорский.

Информация об этом поступила в Госслужбу по чрезвычайным ситуациям в 21:45 22 февраля.

"В 21:30 в спасательный пост на носилках были транспортированы трое туристов со значительными обморожениями (один из них без признаков жизни), пятеро туристов прибыли самостоятельно. По состоянию на 22:10 из группы туристов на горе Поп Иван погибли 2 человека, остальные 6 туристов находятся в помещении спасательного поста. Угроза их жизни отсутствует", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе трое туристов из Киева попали под лавину в Карпатах, один из них погиб.

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