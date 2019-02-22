На трассе Киев - Чоп в районе села Грушвица Ровенского района утром 22 февраля произошла крупная авария, в которой погибли три человека.
Пресс-служба полиции сообщила, что автомобиль Porsche Cayenne, который ехал в сторону Львова, занесло на скользком участке дороги, машина вылетела на встречную полосу и врезалась в ехавший там Daewoo Sens.
Водитель Daewoo и двое его пассажиров погибли. Также госпитализирована ехавшая в машине пятилетняя девочка.
Водитель и пассажир Porsche не пострадали.
Напомним, что ночью 22 февраля в Киеве на Крещатике перевернулась фура с кирпичами.