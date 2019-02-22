22 февраля ночью в Киеве сгорел автомобиль журналиста Василия Крутчака Ford Fiesta, который также является доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Петрова.
Об этом сам Крутчак сообщил в фейсбуке, опубликовав фотографии двух сгоревших машин.
Он обвинил в поджоге военного прокурора Виталия Опанасенко.
"23 января в помещении Печерского районного суда военный прокурор Виталька Опанасенко (Василий Иванов) заявил, что если я продолжу писать в соцсетях о нем и его родственников, то он побьет меня или сожжет мое авто. Вчера 21 февраля, я написал пост о том, что подготовил новую тему для Школы коррупции и к данному посту прикрепил фото Екатерины Вербило, бабушки Виталика Опанасенко", - написал Крутчак.
Ранее Крутчак писал о том, что прокурор зарегистрирован в небольшой квартире, но фактически проживает в особняке под Киевом. Он отметил, что особняк, как и дорогой автомобиль Infiniti FX37s, по документам принадлежит его бабушке.
Напомним, что Крутчак работает в команде политтехнолога Петрова вместе с другими известными блогерами, такими как Алексей Дурнев и Александр Барабошко.
В 2015 году Крутчак баллотировался в Верховную Раду по 205 округу в Чернигове. За него тогда проголосовали шесть человек.