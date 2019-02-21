Суд в Днепре назначил очередную экспертизу в деле генерала Назарова

Виктор Назаров осужден по делу о катастрофе самолета Ил-76 в Луганске в 2014 году.

Апелляционный суд в Днепре удовлетворил ходатайство генерал-майора Виктора Назарова по исследованию выводов двух имеющихся экспертиз в его деле.

Соответствующие решения Днепровский апелляционный суд принял на заседании 21 февраля, передает Радио Свобода.

Виктор Назаров и его защита настаивали на исследовании выводов экспертиз, поскольку считают, что между результатами двух экспертиз, проведенных экспертными учреждениями во Львове и Киеве в феврале и в мае 2015 года, есть разногласия.

Генерал Назаров, в частности, поставил под сомнение вывод одной из экспертиз, которая считает, что он был обязан обеспечить меры безопасности самолетов, отправленных в аэродром Луганска, в частности, по преодолению противовоздушной обороны.

"В ходе судебного разбирательства неоднократно исследовались обязанности начальника штаба АТО. В них нет ни слова, ни одного пункта, ни одного абзаца, свидетельствующих, что это было моим долгом ", - отметил Виктор Назаров.

Он считает, что экспертизы не дают четкого ответа на то, каким образом был поражен самолет - из ПЗРК или артиллерийского оружия, и "это имеет принципиальное значение".

Представители прокуратуры заявили, что никаких разногласий в выводах экспертов нет. Прокуроры также заявили, что вообще считают одну из экспертиз по делу неправомерной, ведь она была осуществлена военнослужащими, которые не являются аккредитованными экспертами.

Пострадавшие - родственники погибших в самолете Ил-76 бойцов - и их защитники были против исследования выводов экспертиз, потому что это уже было сделано в суде первой инстанции. Люди пришли в зал с портретами родных, которых потеряли. Заявления генерала Назарова и его защиты они воспринимали как попытки затягивания процесса.

Напомним, Назарова приговорили к тюрьме в связи с катастрофой военного самолета Ил-76, которая произошла 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. В обвинительном акте говорилось, что Назаров как руководитель штаба АТО был обязан осуществлять управление воинскими частями, привлеченными к операции, анализировать информацию и прогнозировать возможные действия незаконных вооруженных формирований на Донбассе, однако, вступая в должность, небрежно отнесся к исполнению своих служебных обязанностей.

Генерал знал о размещении на аэродроме групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

13 июня 2014 года в штаб АТО из СБУ поступила информация о том, что две группы боевиков вооруженные ПЗРК, отправились на аэродром Луганска и намерены сбивать самолеты. Но Назаров не организовал противодействие группам боевиков и не гарантировал безопасность украинских военнослужащих