Глава Херсонского облсовета считает, что СБУ не имеет права заниматься его делом.

Председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер, которого подозревают в организации убийства активистки Катерины Гандзюк, обратился в суд с просьбой передать его дело, в котором сейчас следствие ведет СБУ, в Госбюро расследований.

Об этом Мангер заявил в суде после завершения заседания, пишет "Цензор.нет".

"Я в суде лицо первой категории как председатель областного совета. Мое дело не имеет права вести СБУ. Я попросил, чтобы его передали в ГБР", - заявил Мангер.

"Ведь во время первого заседания было много документов не просто ложных, а сфальсифицированных. Я обратился к следователю и хочу открытого расследования", - добавил глава Херсонского облсовета.

Также он заявил, что его адвокаты подали ходатайство о проверки его на полиграфе.

Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой. 4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.