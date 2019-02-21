Рятівники Майдану
Рятівники Майдану
47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Россия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко
Россия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко
ГлавнаяОбществоВойна

В оккупированной Макеевке похитили госслужащего из Волновахи

Мужчина поехал на неподконтрольную территорию к больным родственникам.

В оккупированной Макеевке похитили госслужащего из Волновахи

Полиция Донецкой области открыла несколько уголовных производств в связи с похищением в Макеевке госслужащего из Волновахи. Об это сообщает региональное управление полиции.

19 февраля в полицию с заявлением о пропаже человека обратилась жена 36-летнего госслужащего, начальника Волновашского районного отделения государственной исполнительной службы управления юстиции в Донецкой области. Мужчина поехал в Макеевку к больным родственникам.По данным полиции, чиновник попал в плен на территории, подконтрольной террористам "ДНР".

Полиция открыла дело по факту незаконного лишения свободы или похищения человека, а также о незаконном завладении транспортным средством.

Напомним, в начале февраля в Днепре полиция задержала группу мужчин, похитивших и пытавших местного предпринимателя, требуя от него и его родных денег и угрожая убийством.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также