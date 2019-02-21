Зеленкский, Порошенко и Тимошенко лидируют на выборах президента, - опрос
Зеленкский, Порошенко и Тимошенко лидируют на выборах президента, - опрос
​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
​Путин заявил о готовности нацелить ракеты на США
Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
Евросовет согласовал новые требования к биометрическим картам граждан ЕС
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
Россия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко
Россия готовится к военному удару по Украине, - Порошенко
47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
47-летний полковник полиции в Киеве купил девять квартир, продавая служебную информацию
Рятівники Майдану
Рятівники Майдану
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
​Российская телеведущая написала, что Путин взял курс на идеологию нацистов, но потом удалила свой пост
​Российская телеведущая написала, что Путин взял курс на идеологию нацистов, но потом удалила свой пост
ГлавнаяОбществоВойна

​На Донбассе в среду погиб военный

За сутки произошло 13 обстрелов, большинство - с применением минометов.

​На Донбассе в среду погиб военный
Фото: 24tv.ua

20 февраля в результате боевых действий на Донбассе погиб украинский военнослужащий, говорится в утренней сводке штаба ООС.

В течение суток незаконные вооруженные формирования совершили 13 обстрелов, из них 11 - из вооружения, запрещенного минскими договоренностям. По позициям Вооруженных сил Украины выпустили 125 мин калибра 120 и 82 мм и стреляли из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия (в том числе снайперского).

В ответ украинские военные применяли "все имеющиеся дежурные огневые средства".

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение", - говорится в сводке. Потери боевиков - один погибший и двое раненых.

Обстрелы происходили в районе населенных пунктов Лебединское, Водяное, Широкино, Марьинка, Новоалександровка, Екатериновка, Новотошковское, хутора Вольный.

Напомним, что 19 февраля на Донбассе было 16 обстрелов, в результате которых были ранены трое военных.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также