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​Мангер дважды отказался давать показания по делу Гандзюк, - СБУ

"Такая позиция противоречит его же заявлениям и свидетельствует о нежелании способствовать установлению истины".

​Мангер дважды отказался давать показания по делу Гандзюк, - СБУ
Владислав Мангер
Фото: LB.ua

Глава Херсонского областного совета Владислав Мангер, который подозревается в организации убийства Екатерины Гандзюк, дважды отказался давать показания.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины в Фейсбуке.

Отмечается, что Мангер во время судебного заседания говорил, что готов дать показания следствию. Но в СБУ заявили о двух случаях отказа.

"15 февраля во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангер никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции, а в среду 20 февраля 2019 года на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, предлоги, повторно отказался их давать", - говорится в сообщении.

"Такая позиция Мангера противоречит его же заявлениям и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины. А также о сознательном уклонении от участия в исследовании с использованием полиграфа", - заявили в СБУ.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

28 января на заседании временной следственной комиссии Рады отец Екатерины Гандзюк Виктор заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Мангер, в свою очередь, опроверг обвинения Гандзюка, а в суде заявил, что опасается за свою жизнь.

11 февраля Генпрокуратура сообщила Мангеру о подозрении. А 15 февраля суд арестовал его до 3 марта с альтернативой внесения 2,5 млн гривен залога. Вечером в тот же день Мангер вышел из СИЗО, уплатив залог.

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