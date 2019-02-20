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Американский сенатор Эрнст и посол США Йованович посетили Донбасс

Командующий ООС Наев встретился с делегацией США.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев встретился с делегацией США во главе с представителем Комитета Сената по вооруженным силам и безопасности сенатором Джонни Эрнст.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

"Сегодня, 20 февраля, командующий Объединенных сил Наев встретился с делегацией США во главе с представителем Комитета Сената США по вооруженным силам и безопасности госпожой сенатором Джонни Эрнст. Встреча состоялась в одном из базовых лагерей ООС. Наев ознакомил госпожу сенатора и полномочного Посла США в Украине Мари Йованович и группу американских офицеров и помощников сенатора с текущей оперативной обстановкой в районе проведения операции Объединенных сил", - говорится в сообщении.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Отмечается, что Наев продемонстрировал иностранным гостям доказательства применения пророссийскими боевиками корректированных снарядов типа калибра 152 мм "Краснополь", которые находятся на вооружении исключительно российской армии. Кроме осколков, были продемонстрированы сбитый на Донбассе БПЛА "Орлан" и другие образцы вооружения, боеприпасов и обмундирования российской армии.

"Вчера в районе проведения ООС зафиксировано рекордное с начала текущего года количество примененных против украинской армии русскими средств поражения. Так, за прошедшие сутки на позиции наших войск враг выпустил 387 артиллерийских снарядов и мин, запрещенных минского договоренностями. Из них калибра 122 мм - 317 единиц калибра 120 мм - 37 единиц", - говорится в сообщении.

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation

Напомним, с 25 февраля по 3 марта Украину посетит специальный представитель США по Украине Курт Волкер.

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Источник: "Украинские новости"
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