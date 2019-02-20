Суд приговорил депутата Миргородского горсовета к 10 годам тюрьмы за убийство коллеги

Фото: poltava.svoboda.org.ua Хачатур Хачатрян и Левон Марданян

Миргородский горрайонный суд Полтавской области приговорил к 10 годам лишения свободы депутата местного совета Хачатура Хачатряна за убийство другого депутата горсовета Олега Супруненко. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суд признал Хачатряна виновным по ч.3 ст.28 ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.2 ст.185 (кража) и приговорил к 10 годам лишения свободы. Его сообщник Левон Марданян получил 4,5 года по ч.2 ст.28 ч.2 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение).

Гражданские иски потерпевших, гражданских истцов удовлетворены частично: в пользу вдовы Супруненко 34 тыс. гривен, в пользу отца и матери погибшего - по 497 тыс. гривен.

Суд установил, что ночью 12 июля 2017 года депутат Хачатрян обеспечил передвижение участников преступной группы на автомобиле ВАЗ, подобрал орудие совершения преступления и обеспечил ими других участников. Для конспирации он же приказал нападавшим надеть маски или балаклавы, чтобы скрыть лица, а также запретил брать с собой мобильные телефоны.

Прибыв к дому Супруненко, бандиты напали на него и избили. Из-за полученной открытой черепно-мозговой травмы депутат от "Свободы" 26 дней провел в коме, он умер 7 августа 2017 года в больнице.

Еще один участник нападения Александр Гребенюк в марте 2018 года пошел на сделку со следствием и получил 7 лет по ч.3 ст.28 ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение), ч.2 ст.185 (кража).

Четвертый фигурант - Руслан Хачатрян, брат депутата Хачатура Хачатряна - находится в розыске.