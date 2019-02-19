Следовавший из Варшавы в Запорожье микроавтобус Volkswagen перевернулся в Полтавской области, в результате погибли четыре человека, еще двое находятся в реанимации, сообщает пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло во вторник, 19 февраля, около 18:00 вблизи села Пышное на 188 км автодороги Киев-Харьков.

"Микроавтобус Volkswagen, двигаясь в сторону Харькова в Запорожье из Варшавы, не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, в микроавтобусе находились шесть человек. В результате ДТП три человека погибли на месте, еще один умер в больнице. Кроме того, два человека, в том числе водитель, находятся в реанимации.

На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают личности погибших и травмированных, выясняют обстоятельства и причины аварии.

По факту ДТП начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Как сообщалось, накануне вечером юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области.