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Штаб ООС сообщил о рекордных обстрелах боевиков с начала года

Российские оккупанты совершили 11 обстрелов, один украинский военный ранен.

Штаб ООС сообщил о рекордных обстрелах боевиков с начала года
Фото: Макс Левин

Во вторник, 19 февраля, боевики совершили 11 обстрелов позиций украинских военных, в том числе семь - с применением тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями. По данным пресс-штаба ООС, боевики расходовали 307 снарядов и мин, что является рекордным количеством с начала 2019 года.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты пять раз обстреляли позиции наших защитников с применением артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Лебединского, Водяного и Гнутово.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" противник шесть раз обстрелял украинских защитников из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов, зенитной установки ЗУ-23-2, и БМП-1 вблизи Екатериновки, Новозвановки и Луганского.

Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Подразделения обороняющихся в ответ подавляли вражеский огонь путем применения дежурных огневых средств. Потери противника уточняются.

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