​Юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области

ДТП произошло на выезде из села Гамалиевка.

Вечером 18 февраля на трассе "Киев - Чоп" на территории Львовской области в результате ДТП погиб юноша, который находился за рулем автомобиля, несмотря на отсутствие водительского удостоверения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

На выезде из села Гамалиевка 17-летний житель Львова на Renault Logan выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Octavia.

Парень погиб на месте от полученных травм, водитель Skoda госпитализирован.

По факту аварии начато уголовное производство согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.