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​Юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области

ДТП произошло на выезде из села Гамалиевка.

​Юноша без прав разбился насмерть за рулем автомобиля на трассе во Львовской области
Фото: facebook.com/igor.zinkevych

Вечером 18 февраля на трассе "Киев - Чоп" на территории Львовской области в результате ДТП погиб юноша, который находился за рулем автомобиля, несмотря на отсутствие водительского удостоверения.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

На выезде из села Гамалиевка 17-летний житель Львова на Renault Logan выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем Skoda Octavia.

Парень погиб на месте от полученных травм, водитель Skoda госпитализирован.

По факту аварии начато уголовное производство согласно ч.2 ст.286 Уголовного кодекса - нарушение правил безопасности дорожного движения.

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