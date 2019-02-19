За сутки на Донбассе ранены трое военнослужащих

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них 10 раз - с применением артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 117 снарядов и мин. В результате обстрелов трое военнослужащих ВСУ получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Боевики открывали огонь из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял наши опорные пункты: со ствольной артиллерии калибра 122 мм, противотанковых ракетных комплексов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское; со ствольной артиллерии калибра 122 мм и, из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов - вблизи села Водяное; из вооружения боевых машин пехоты и ручных противотанковых гранатометов - около поселка Опытное; из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе населенного пункта Павлополь; из стрелкового оружия - в районе города Марьинка" - говорится в утренней сводке.

Под обстрелами также оказались населенные пункты Екатериновка, Травневое и Крымское.

С начала текущих суток боевики трижды обстреляли позиции украинских военных - в районе Гнутово и Екатериновки. По данным разведки, девять боевиков были уничтожены и один взят в плен.

Напомним, в понедельник на Донбассе были ранены четверо бойцов ООС.