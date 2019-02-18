Митрополита УПЦ МП допросили в полиции о связях с "ДНР"

В Славянске допросили митрополита Горловского и Славянского Митрофана , который представляет УПЦ МП, по подозрению в связях с незаконными вооруженными формированиями.

Об этом Новостям Донбасса сообщили в пресс-службе полиции Славянска.

Митрополита остановили на блокпосту вблизи Славянска. Как выяснилось, он находится в базе МВД как лицо, поддерживающее связи с незаконными вооруженными формированиями.

"Его не задержали, а остановили при пересечении блокпоста возле Славянска. При проверке по базам МВД выяснилось, что он значится как лицо, поддерживающее связи с незаконными вооруженными формированиями. Пригласили в отдел полиции, в присутствии адвоката опросили", - заявили в полиции.

В ведомстве отметили, что Митрофан "пока что не является фигурантом уголовного производства".

"Оперативные сотрудники дальше будут этим заниматься", - подчеркнули в полиции.

Напомним, 9 декабря митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона (Шукало) и митрополита Горловского и Славянского Митрофана (Никитина) не пропустили на подконтрольную часть Донецкой области в КПВВ "Новотроицкое", так как выяснилось, что СБУ аннулировала их пропуски.

Спустя два дня их пропуски, позволяющие пересекать линию разграничения на Донбассе, восстановили.

Приходы и Донецкой, и Горловской епархии находятся по обе стороны линии разграничения. Для полноценного осуществления своего служения правящим архиереям этих епархий необходимо лично присутствовать на приходах и в монастырях с обеих сторон, заявили в церкви.