В Киеве на Печерске полицейские задержали квартирного вора, который представлялся сотрудником коммунальной службы. После его визита из квартир киевлян исчезали деньги и ценные вещи.

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

С сообщением о краже к правоохранителям обратилась местная жительница. Пенсионерка рассказала, что в ее квартиру на улице Липской пришел человек, назвавшийся представителем коммунальной службы, чтобы проверить показатели счетчика света и газа. После того, как он ушел, пенсионерка заметила, что пропали ювелирные украшения.

Получив информацию и приметы злоумышленника, оперативники установили его личность и задержали. Им оказался 32-летний уроженец Тернополя, неоднократно судимый за кражи и мошенничество.

"Мы проверяем информацию, которую получили во время допроса, ведь мужчина сознался в совершении 20 аналогичных правонарушений на территории города Киева", - рассказали в полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража). Задержанному объявлено сообщение о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Ивано-Франковске неизвестные обворовали квартиру прокурора, подобрав ключи.