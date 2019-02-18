Во Львовской области началась спецоперация Минздрава против кори

В понедельник, 18 февраля, во Львовской области стартовал второй этап спецоперации Министерства здравоохранения по вакцинации детей против кори.

Об этом сообщается на сайте Минздрава.

Отмечается, что в течение ближайших трех недель прививки получат около 50 тыс. детей. Обязательное условие вакцинации детей - согласие от родителей. В некоторых школах прививки будут делать мобильные бригады врачей, а там, где это удобно, - детей будут вакцинировать в ближайших поликлиниках.

"На сегодняшний день Министерство здравоохранения обеспечило Украину достаточным количеством качественных вакцин. И теперь мы помогаем областям защитить тех детей, которые пропустили прививку в прошлом. Призываем родителей не медлить, ведь корь может иметь серьезные последствия и даже приводить к смерти ", - отметила замминистра здравоохранения Ольга Стефанишина.

Львовская область является лидером по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью и одним из антилидеров по уровню охвата прививками против кори. В прошлом году в области заболели почти 12 тыс. человек, в этом году - уже 3446.

Напомним, заболеваемость корью в Украине приблизилась к показателям довакцинального периода 1968 года.

В Европе в 2018 году от кори погибли 72 человека, из них 16 - в Украине. ВОЗ считает, что причиной такой вспышки кори в Украине является низкий уровень вакцинации.

К конца 2017 года года доля детей, которые были вакцинированы в Украине, значительно улучшилась, примерно до 90%, но, по словам ВОЗ, такой уровень необходимо поддерживать, чтобы изменить ситуацию с болезнью.

В январе 2019 года сообщалось, что отказ от прививок впервые вошел в десятку глобальных угроз здоровью.