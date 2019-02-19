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Киевляне штурмовали опоздавшую городскую электричку на Троещине

"Киевпастранс" по техническим причинам отменил 8 утренних рейсов.

Киевляне штурмовали опоздавшую городскую электричку на Троещине
Киевляне снова штурмовали городскую электричку

В Киеве на станции "Троещина-2" в час пик пассажирам пришлось штурмом брать городскую электричку, которая прибыла со значительным опозданием.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Фейсбуке.

"Городской электрички просто нет, а та, что приехала - с опозданием и короткая. Люди, которые не могут залезть внутрь - цепляются там, где могут", - говорится в сообщении.

Как сообщают "Дарницкие вести" со ссылкой КП "Киевпастранс", 19 февраля в утреннее время было отменено восемь рейсов городской электрички.

"По техническим причинам отменены следующие рейсы городской электрички: 7402, 7409/10, 7501, 7502, 7421 и 7406, 7413/14, 7419", - говорится в сообщении.

Напомним, в октябре киевляне заблокировали движение городской электрички из-за ее часового опоздания.

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