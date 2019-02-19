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2949 украинских военных погибли с начала российской агрессии

"Они отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность менять государство".

2949 украинских военных погибли с начала российской агрессии
Сергей Нужненко

В 2014-2019 годах в результате российской вооруженной агрессии погибли 2949 украинских военных.

Такие данные привел на специальном заседании Верховной Рады, посвященном пятой годовщине начала российской агрессии против Украины, президент Украины Петр Порошенко.

"Хочу напомнить - агрессия началась именно тогда, когда Украина имела внеблоковый статус. И самое страшное, чего это нам стоило - тысячи и тысячи человеческих жизней. 2949 воинов отдали свою жизнь за то, чтобы мы имели возможность менять государство. И мы не потеряем этот шанс", - заявил Порошенко.

Напомним, что по оценкам ООН число жертв конфликта на Донбассе к началу 2019 года достигло 12,8-13 тысяч человек, еще 27,5-30 тысяч человек за указанное время были ранены.

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