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Командование ВВС не подтвердило полет бомбардировщика над Донбассом (обновлено)

Наблюдатели СММ ОБСЕ заявили, что видели над неподконтрольной территорией Ту-95 или Ту-142.

Командование ВВС не подтвердило полет бомбардировщика над Донбассом (обновлено)
Наблюдатели ОБСЕ (архивное фото)
Фото: 112

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали над оккупированной частью Донбасса полеты самолета ТУ-95 или ТУ-142 .

Об этом говорится в отчете миссии от 18 февраля.

"В 10:00 15 февраля, находясь на юго-западной окраине Старобешево (не контролируемый правительством, в 32 км к юго-востоку от Донецка), СММ увидела летающий объект к юго-востоку от своего местоположения, летящий с юго-запада на северо-восток… СММ определила его как четырехмоторный турбовинтовой самолет со стреловидным крылом (вероятно, Туполев ТУ-95 или Туполев ТУ-142)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с 10:50 до 11:10, расположенные в районе к северо-западу от Любовки (ранее Ленинское, не контролируемое государством, в 43 км к юго-востоку от Донецка), наблюдатели СММ увидели самолет (вероятно, Ту-95 или Ту-142) к востоку от своего местонахождения, который летел с севера на юг и обратно.

Воздушное пространство над Донбассом закрыто после крушения рейса МН17, сбитого из российской установки "Бук".

Обновление. Командование Воздушных сил Вооруженных сил опровергает информацию об обнаружении военного самолета над неподконтрольными украинскому правительству территориями Донбасса. Об этом говорится в сообщении пресс-службы командования.

"В сети Интернет, некоторыми информационными интернет-изданиями распространяется информация, что якобы 15 февраля 2019 года в воздушном пространстве Украины в районе проведения ООС наблюдался пролет самолета Воздушно-космических сил РФ типа ТУ-95. Проверив вышеуказанную информацию, сообщаем, что она не соответствует действительности", - сказано в сообщении.

Командование отметило, что дежурные силы противовоздушной обороны ежедневно несут боевое дежурство и готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха.

Напомним, ранее беспилотник ОБСЕ зафиксировал 33 танка в Луганской области.

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