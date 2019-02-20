Минздрав призвал студентов и сотрудников Одесского медуниверситета не выходить на протесты в Киеве

Министерство здравоохранения Украины призывает сотрудников и студентов Одесского медуниверситета не устраивать акции протеста в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано на странице Минздрава в Фейсбуке.

Министерство опубликовало скриншот публикации в Телеграме, где студентов и сотрудников ОНМедУ приглашают на акцию протеста в связи с тем, что университету не утвердили смету на 2019 год, "что повлияло на выплату зарплат и стипендий". В министерстве заявляют, что акция протеста - это провокация, организованая окружением бывшего ректора Валерия Запорожана.

В то же время Минздрав не отрицает, что смета вуза еще не утверждена. По заявлению министерства, сторонники Запорожана подали смету с нарушениями, и именно поэтому университет не может получить финансирование.

"Призываем сотрудников и студентов ОНМедУ не поддерживать провокации, которые устраивают представители самопровозглашенного руководства университета", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что суд остановил реорганизацию Одесского медуниверситета - одобренное Кабмином слияние Одесского и Крымского медицинских университетов.