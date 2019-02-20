Трое военных получили ранения на Донбассе за последние сутки

Во вторник, 19 февраля, российские оккупационные войска на Донбассе 16 раз нарушили режим прекращения огня, в 15 случаях боевики использовали тяжелое вооружение, запрещенное минскими договоренностями. В результате обстрелов получили ранения трое украинских военных, сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

По данным пресс-центра, боевики выпустили по позициям украинских военных 387 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм, с начала 2019 года это наибольшее применение средств огневого поражения.

Обстрелы зафиксированы у населенных пукнтов Лебединское, Водяное, Гнутово, Новотошковское, Золотое-4, Новозвановку, Екатериновку и Луганское.

На каждый вражеский обстрел подразделения Объединенных сил отвечали огнем дежурных огневых средств. По данным разведки, трое оккупантов убиты и трое ранены.

С полуночи 20 февраля боевики совершили один обстрел в районе Екатериновки, потерь с украинской стороны нет.