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На Мангера в Херсоне надели электронный браслет

Ранее сообщалось, что в Херсоне нет браслетов для отпущенных под залог.

На Мангера в Херсоне надели электронный браслет
Фото: LB.ua

Полиция надела электронный браслет на председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщил спикер Национальной полиции Ярослав Тракало.

"В соответствии с постановлением суда, которое поступило в полицию Херсонской области, этот гражданин (Мангер) отпущен под залог с обязательным ношением электронного средства контроля. В субботу в присутствии следователя такой электронный браслет был на него надет", - сообщил Тракало.

Мангеру разрешено перемещаться только в черте города Херсон, а выезд из него возможен лишь по разрешению следователя Службы безопасности Украины, который проводит досудебное расследование в деле, фигурантом которого является Мангер.

Ранее сегодня днем адвокат Дмитрий Ильченко сообщил, что Мангер сдал загранпаспорт, но остается без электронного браслета из-за их отсутствия в Херсоне.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

По состоянию на февраль 2019 года следствие установило восьмерых фигурантов преступления. Это Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор), Владислав Мангер (заказчик).

Левин находится за границей. Адвокаты отрицают причастность Левина к убийству Гандзюк. Мангер не задержан и находится на свободе, он также отрицает свою причастность.

28 января на заседании временной следственной комиссии Верховной Рады ее отец Виктор Гандзюк заявил, что организатор убийства его дочери связан с Мангером, главой Херсонской ОГА Андреем Гордеевым и заместителем Гордеева Евгением Рищуком.

Мангер, в свою очередь, опроверг обвинения Гандзюка, а в суде заявил, что опасается за свою жизнь.

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