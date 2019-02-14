Следствие считает, что Мангер расплатился за нападение на Гандзюк базой отдыха в Лазурном

Сторона обвинения считает, что глава Херсонского областного совета Владислав Мангер расплатился базой отдыха Oasis Beach в Лазурном за нападение на Екатерину Гандзюк.

Об этом стало известно во время заседания Шевченковского районного суда в Киеве, который третий день избирает меру пресечения для Мангера.

"Установлено, что Мангер предоставил указание [своему адвокату Андрею] Мурашкину передать базу отдыху [Алексею] Левину как часть оплаты за организацию убийства Гандзюк", - заявила во время рассмотрения аргументов за арест Мангера прокурор, представляющая обвинение.

Мурашкин, который является одним из пяти защитников Мангера на данном процессе, отрицает это. "Эта база отдыха принадлежит киевскому бизнесмену и передана моему юридическому бюро в доверительное управление, потому что она находится в судебных делах и конфликтах", - заявил адвокат.

Фото: LB.ua Адвокат Андрей Мурашкин

Он сказал, что летом 2018 года летал в отпуск в Таиланд, и поэтому решил передать базу человеку, который смог бы ее защитить от рейдеров. "Господин Левин - владелец ООО "Левиафан", которое занимается сельским хозяйством и для которого наше юридическое бюро осуществляло регистрацию и оформление договоров аренды земельных участков. Поэтому господин Левин известен мне как мой клиент, и с ним я решил заключить договор аренды исключительно формально", - заявил Мурашкин.

Адвокат заявил, что договор предусматривал условие подписания акта приема-передачи, который так и не был подписан. Поэтому фактически Левин не имел доступа к базе отдыха.

Напомним, 31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили кислотой. 4 ноября она скончалась в больнице.

Фигурантами преступления считаются Сергей Торбин, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Вячеслав Вишневский и Никита Грабчук (исполнители), Игорь Павловский (посредник), Алексей Левин (организатор) и Владислав Мангер (заказчик).

Мангера подозревают в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.27 (виды соучастия) , п.п. 4, 6, 11, 12 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.