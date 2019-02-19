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Порошенко внес Раду законопроект о допуске иностранных военных к учениям на территории Украины

В 2019 году запланированы шесть учений с участием американских, британских и румынских военных.

Порошенко внес Раду законопроект о допуске иностранных военных к учениям на территории Украины
Фото: EPA/UPG

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона №10067 о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2019 году для участия в многонациональных учениях. Инициатором законопроекта выступил Президент Украины Петр Порошенко.

Документ предусматривает дачу согласия на решение главы государства о допуске в Украину иностранных подразделений для участия в шести учениях, два из которых являются украинско-американскими, одно – украинско-британским, одно – украинско-румынским и еще два – многонациональными.

Многонациональные учения по подготовке подразделений вооруженных сил пройдут в Международном центре миротворчества и безопасности в Яворовском районе Львовской области и в других частях и полигонах в течение года, в них примут участие до 10 тыс украинских военнослужащих, до 1,5 тыс – американских и 1,5 тыс – из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

Украинско-американские учения "Рапид-трайдент-2019" пройдут в течение 25 суток с июня по октябрь, в них примут участие до 2,2 тыс украинских военнослужащих, до 1 тыс – американских, до 1 тыс - из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

Украинско-американские учения "Си бриз-2019" пройдут в течение 20 суток с июня по сентябрь в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, военно-морской базе "Пивдень", ряде посадочных площадок, международных аэропортах Одессы и Николаева, портах Одессы, Очакова и "Южном". В них примут участие до 1750 украинских военнослужащих, до 1 тыс – американских, до 1 тыс - из других стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

Украинско-румынские учения "Риверайн-2019" пройдут в течение 10 суток с апреля по ноябрь в акватории Черного моря, р.Дунай и ее устье, в них примут участие до 200 украинских и до 200 румынских военнослужащих.

Многонациональные учения "Кленовая арка-2019" пройдут в течение 14 суток с июля по декабрь на полигонах ВСУ в Житомирской области, в них примут участие до 100 украинских военнослужащих и до 350 военнослужащих от стран-членов НАТО и стран-участниц программы "Партнерство ради мира".

Украинско-британские учения "Вориер Вотчер-2019" пройдут в течение 16 суток с августа по октябрь на военных аэродромах и полигонах ВСУ в Николаевской области, в них примут участие до 80 украинских и до 300 британских военнослужащих.

Напомним, ранее Вооруженные силы Украины сообщили об учениях противовоздушной обороны с боевыми стрельбами, которые пройдут на полигоне Ягорлык в Херсонской области.

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