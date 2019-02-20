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Кабмин предусмотрел психологическую реабилитацию участников ООС

Правительство также охватило льготами волонтеров операции на Донбассе.

Кабмин предусмотрел психологическую реабилитацию участников ООС
Фото: kmu.gov.ua

Кабинет Министров на сегодняшнем заседании предусмотрел психологическую реабилитацию для участников Операции Объединенных сил, а также распространил на волонтеров ООС льготы волонтеров АТО. Соответствующие решения приняты сегодня на заседании правительства.

Права участников "Революции достоинства" на психологическую реабилитацию, социальную и профессиональную адаптацию, компенсацию стоимости проезда будут распространяться на лиц, которые участвовали в обеспечении национальной безопасности и обороны, сдерживании российской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Данные изменения вносятся в связи с переименованием соответствующей бюджетной программы Министерства социальной политики.

Что касается волонтеров, работающих сейчас в зоне боевых действий на Донбассе, то порядок выплаты единоразовой денежной помощи в случае гибели или инвалидности волонтера в результате ранения, полученного во время предоставления помощи в ходе АТО, будет распространяться и на волонтеров, получивших инвалидность или погибших при предоставлении помощи ООС.

Документ также предусматривает, что в случае изменения группы инвалидности размер назначенной помощи не пересматривается.

В пояснительной записке отмечается, что реализация постановления не потребует дополнительных расходов из бюджета.

Напомним, сегодня исполняется пятая годовщина расстрелов на Майдане, после чего из Украины сбежал президент Виктор Янукович и верхушка правительства, а Россия начала вооруженную агрессию в Крыму и позже - на Донбассе..

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Источник: "Украинские новости"
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