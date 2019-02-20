В четверг в Украину вернется снежная зима

В четверг, 21 февраля, в Киеве облачно, ночью местами небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…+1 градус, днем -1…+1 градус.

На западе Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах прикарпатских областей местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем 0…+8 градусов.

В Карпатах ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, температура ночью +1…-4 градуса, днем -2…+3 градуса.В Моршине ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица, температура ночью +1…+3 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Трускавце ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица, температура ночью +1…+3 градуса, днем +6…+8 градусов.

В Сваляве ночью без существенных осадков, утром и днем небольшой дождь и мокрый снег, на дорогах кое-где гололедица, температура ночью -1…+1 градус, днем +6…+8 градусов.

На севере Украины облачно, ночью небольшой мокрый снег, днем без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем -4…+5 градусов.

В центре Украины облачно, местами небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, днем -4…+3 градуса, в Винницкой области до +7 градусов.

На востоке Украины облачно, небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, днем -3…+3 градуса, в Донецкой области до +7 градусов.

На юге Украины облачно, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +2…+10 градусов.

В Крыму облачно, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3 градуса, днем +3…+8 градусов.

В Ялте без существенных осадков. Температура ночью 0…+2 градуса, днем +5…+7 градусов.