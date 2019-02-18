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​17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений

Температура воздуха соответствовала концу марта.

​17 февраля в Киеве стало самым теплым за историю наблюдений
Фото: LB.ua

В воскресенье, 17 февраля, среднесуточная температура в Киеве составила +4,6°С.

Это рекордный показатель за всю историю наблюдений, сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

Предыдущий рекорд 1974 года был на 0,1°С ниже.

По климатической норме температура, зафиксированная 17 февраля, соответствует 29 марту.

Напомним, что 2018 год вошел в десятку самых жарких за историю наблюдений в Киеве. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +9,5°С, что на 1,8°С превысило климатическую норму.

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