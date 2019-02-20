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Кабмин выделил 17,5 млн гривен для семей погибших и пострадавших на Донбассе

Единоразовую выплату получат семьи 23 участников антитеррористической операции.

Кабмин выделил 17,5 млн гривен для семей погибших и пострадавших на Донбассе
Сергей Нужненко

Кабинет Министров выделил 17,5 млн гривен на выплату единоразовой помощи членам семей 10 человек, погибших во время участия в антитеррористической операции, и 13 лицам, получившим инвалидность вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время участия в операции.

Соответствующее решение принято сегодня на заседании правительства.

Семьи погибших получат помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных на 1 января года гибели, лица с разными группами инвалидности - 250-400 таких минимумов на 1 января года, в котором установлена инвалидность.

Напомним, в ноябре 2018 года Кабмин выделил 5,2 млн гривен на единоразовую помощь семьям 3 погибших в АТО и 4 получившим инвалидность в ходе операции.

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