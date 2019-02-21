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В пятницу в Киеве похолодает до -7 градусов

Плюсовая температура сохранится только в Крыму.

В пятницу в Киеве похолодает до -7 градусов
Фото: EPA/UPG

22 февраля в Киеве ожидается облачная погода без существенных осадков, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -5…-7 градусов.

Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра Украины.

На западе Украины тоже ожидается облачная погода, ночью дождь с переходом в снег, днем местами снег, ночью местами налипание мокрого снега, днем кое-где метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0…-8 градусов. В Карпатах обильный снег, температура ночью -4…-9 градусов, днем -2…-7 градусов.

На севере Украины облачно, без существенных осадков, только в Житомирской области ночью дождь с переходом в снег, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем -2…-7 градусов

В центре Украины облачно, без существенных осадков, только ночью в Винницкой и Кировоградской областях, а днем и в Днепропетровской области дождь с переходом в снег, кое-где налипание мокрого снега, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-9 градусов, днем -2…-7 градусов.

На востоке Украины облачно, без существенных осадков, только днем в Донецкой области дождь с переходом в снег, кое-где налипание мокрого снега, на дорогах местами гололедица, ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4…-10 градусов, днем -3…-8 градусов.

На юге Украины облачно, ночью без существенных осадков, днем снег, днем местами налипание мокрого снега, кое-где метель, ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1…-8 градусов, днем -1…-5 градусов.

В Крыму будет облачно, ночью без осадков, днем дождь, ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7 градусов, днем +3…+8 градусов.

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