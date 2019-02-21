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Московская больница отказала в госпитализации военнопленному Эйдеру

Моряк был на приеме в травматологическом отделении.

Московская больница отказала в госпитализации военнопленному Эйдеру
Эйдер Андрей
Фото: facebook/Эйдер Андрей

Раненому украинскому военнопленному моряку Эйдеру отказали в госпитализации. Об этом на своей странице в Фейсбуке написала журналистка Виктория Ивлева.

"Моряки. Андрей Эйдер сегодня был в травматологическом отделении Первой градской больницы Москвы. В госпитализации отказано. Без комментариев", - написала Ивлева.

Накануне о формальном и непрофессиональном осмотре военнопленного Андрея Артеменко сообщил один из адвокатов Николай Полозов. 

Напомним, 25 ноября пограничные корабли Российской Федерации обстреляли и захватили в плен два бронекатера и буксир ВМС Украины. 24 члена экипажа были арестованы и вывезены в Москву. При атаке трое украинцев получили ранения, некоторое время их содержали в медицинской части московского СИЗО "Матросская тишина", а в январе перевели в "Лефортово".

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