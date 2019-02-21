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Украинские суда готовятся к новому проходу через Керченский пролив, - Климкин

Украина ведет консультации и переговоры и международными партнерами.

Украинские суда готовятся к новому проходу через Керченский пролив, - Климкин
Фото: www.eurointegration.com.ua

Украина планирует новый поход кораблей через Керченский пролив, в связи с чем предпринимает ряд мер и ведет подготовку, в том числе, с международными партнерами. По словам главы МИД Павла Климкина, ВМС, вероятно, удастся "удивить Россию". Об этом он сказал в интервью Цензор.нет.

Присутствие иностранных наблюдателей непосредственно на борту кораблей, по словам украинского дипломата, маловероятно, однако международное наблюдение будет. В частности, переговоры о мониторинговой миссии МИД ведет с Германией и Францией.

"Сейчас мы прорабатываем возможности мониторинга и с моря, и с воздуха, и, вероятно, из космоса", - уточнил Климкин.

Вторым важным фактором успешного прохода в Азовское море Климкин назвал присутствие военно-морских сил "наших друзей" в Черном море. "Есть идеи о покупке или лизинге военных кораблей, совместной работы экипажей", - добавил дипломат.

Напомним, 25 ноября 2018 года при плановом переходе судов из Одессы в Мариуполь российские пограничники атаковали украинские корабли и захватили в плен два бронекатера и буксир. Экипаж судов арестовали и вывезли в Москву, где суд продлил арест украинским морякам до апреля 2019 года. Россия отказывается признать украинцев военнопленными и обвиняет их в незаконном пересечении российской границы.

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