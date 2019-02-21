Суд отклонил иск Тимошенко о незаконной агитации Порошенко на форуме

Решение шестого апелляционного админсуда об отклонении иска Юлии Тимошенко об использовании кандидатом в президенты Порошенко своей должности для незаконной агитации является отражением судебной реформы имени Петра Порошенко. Об этом заявил представитель истца, народный депутат Сергей Власенко по итогам судебного заседания, которое состоялось 20 февраля в Киеве.

Как известно, Юлия Тимошенко обжаловала в суде агитацию со стороны действующего президента: 9 февраля во время форума «Открытый диалог» во Дворце спорта Петр Порошенко как кандидат в президенты произносил свою предвыборную программу, его бесплатно транслировали три телевизионных канала - «112», «5 канал» и Прямой. На сайте главы государства это событие позиционировалась как мероприятие с участием главы государства, а не кандидата в президенты.

«При рассмотрении дела и в судебном решении суд признал все обстоятельства, на которые ссылалась истец Юлия Тимошенко, но в конце суд побоялся сказать, что это нарушение закона. Вот таких трусливые, непрофессиональные суды создал Петр Порошенко, чтобы покрывать свои фальсификации на выборах», - считает Сергей Власенко.

Он также отметил, что судьи были привлечены к информационной спецоперации: «Суд не объявлял решения до тех пор, пока не приехали журналисты телеканала «Прямой».

Как только появились журналисты «Прямого», сразу же вышли судьи из совещательной комнаты и объявили свое решение, рассказал Власенко.

«Все это свидетельствует о том, что телевизионщиков предупредили, решение было заранее известно, спрогнозировано, несмотря на очевидное нарушение избирательного законодательства кандидата в Президенты Петра Порошенко», - убежден представитель истца.

По словам Власенко, команда Юлии Тимошенко будет подавать апелляцию на решение суда в течение 2 дней, как это предусмотрено законом. «Но надежды на то, что сформированный Порошенко Верховный суд Украины станет на сторону закона, являются мизерными», резюмировал нардеп.