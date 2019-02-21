Москалькова отменила официальную встречу с Денисовой в Афинах

Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова отменила официальную встречу с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой. Официальной причиной отмены встречи стало заявление Денисовой о том, что вице-президент Европейского института омбудсменов Нина Карпачева посетила украинских военнопленных моряков. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Москальковой, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ранее запланированная на 21 февраля официальная встреча в Афинах с омбудсменом Украины не состоялась из-за письма, в котором Денисова обвинила Москалькову в том, что украинских моряков посетила Нина Карпачева. Москалькова не считает целесообразным продолжать обмен мнениями в формате политизации вопросов прав человека со стороны Денисовой", - сказано в сообщении.

В то же время стало известно, что Москалькова и Денисова провели неформальную встречу и "высказали взаимные просьбы о помощи гражданам России и Украины, которые находятся в колониях и тюрьмах".

Москалькова повторно выступила в защиту Карпачевой, добавив, что решения о допуске к военнопленным "находится в компетенции ФСИН России".

Напомним, российский и украинский омбудсмены должны были провести встречу в Москве в январе, однако в день визита Денисовой Москалькова отменила встречу, сославшись на срочную командировку.