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Медосмотр моряка Артеменко в РФ провели "для галочки", - адвокат

Осмотр длился два часа.

Медосмотр моряка Артеменко в РФ провели "для галочки", - адвокат
Артеменко Андрей
Фото: facebook/Артеменко Андрей

Военнопленному украинскому моряку Андрею Артеменко было сделано формальное и очень быстрое медицинское обследование, что является недопустимым даже с позиции российского законодательства.

Об этом сообщил российский адвокат Николай Полозов.

Правозащитник сообщил, что украинскому моряку было сделано чисто формальное медицинское обследование.

"В отношении раненого военнопленного Андрея Артеменко российские власти провели формальное обследование состояния здоровья. всего на два часа, для галочки. Такой подход неприемлем", - написал Полозов на своей странице в Facebook.

В частности адвокат отметил, что украинским пленникам необходимо полное обследование и лечение.

"Мы требуем полного обследования и лечения военнопленного Артеменко, а также раненых военнопленных Андрея Эйдера и Василия Сороки", - подчеркнул правозащитник.

Накануне Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что трех раненых украинских военнопленных моряков Андрея Артеменко, Андрея Эйдера и Василия Сороку будет направлено на обследование в больницу.

13 февраля, российская Федеральная служба безопасности отказала раненым военнопленным морякам в лечении за рубежом или в Украине.

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