Служба безопасности Украины разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады.

Об этом на брифинге в четверг заявил замглавы СБУ Виктор Кононенко. Ранее появилась информация, что следователи проводят массовые обыски у представителей штаба Юлии Тимошенко. Кононенко подтвердил факт обысков, но отказался подтвердить, что они связаны с "Батькивщиной".

"В значительной части регионов сегодня проводятся более 30 обысков. Цель - документирование создания так называемых избирательных пирамид и недопущение их использования на выборах. Основанием стала информация о создании преступной организации при участии и ведущей роли граждан Российской Федерации и граждан Украины, которые сотрудничают с российскими спецслужбами", - заявил он.

Руководителем всей этой организации является народный депутат Украины, имя которого в СБУ не называют. Под ним были три координатора, ответственных за разные регионы. Под каждым из них - координаторы более низкого уровня, которые отвечают за две области, и так далее. На самом низком уровне находились местные жители, которые должны были обеспечить необходимое количество голосов в пользу конкретного кандидата.

В распоряжении СБУ есть платежные ведомости группы по 151 округу в Полтавской области, где указаны 216 старших по избирательным участкам и 3250 членов низовых "десяток". На их основании следствие предполагает, что в целом по Украине в пирамиду могли быть вовлечены более 680 тысяч человек.

Кононенко подчеркнул, что многие члены пирамиды непосредственно с связаны с РФ. Например, по Винницкой области ответственным был гражданин РФ Владимир Рябый, который в 2012 году был доверенным лицом кандидата в президента РФ Владимира Жириновского. По Одесской области ответственной была гражданка Украины Анна Матюхина, которая в 2011 году работала в избирательном штабе "Единой России", а в 2012 году - в штабе Владимира Путина.

По данным СБУ, формирование пирамиды началось еще в конце 2018 года.

Обновление. Пресс-служба СБУ опубликовала видео с расшифровкой звонков участников схемы.

"Средства на подготовку этой пирамиды и отчеты о ее создание начали составлять еще до официального начала президентской избирательной кампании. Формирование пирамиды продолжилось в январе 2019 года", - сказано в сообщении.

Для организации "пирамид" поступали транши наличных денег в иностранной валюте, которую здесь конвертировали в гривну и раздавали на местах. Зарплаты "старших" по участкам и членов "десяток" увеличивались по мере приближения выборов, а объемы финансирования в разных регионах были рассчитаны исходя из количества избирателей, размера округов и численности участковых комиссий.

Согласно опубликованным материалам, финансированием схемы занимался депутат Верховной Рады Руслан Богдан ("Батьківщина"): он отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов. За организацию штабов в северных и центральных регионах отвечал Вартан Юмукян (глава партии "Единая Украина", экс-советник главы Луганской областной администрации), в западных - Владислав Ковалевский, в восточных - Евгений Матвейчук. Все они являлись руководителями ООО "Смарт Пауэр", занимающейся исследованием конъюнктуры рынка и общественного мнения.