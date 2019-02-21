Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
14 найголовніших фільмів на "Оскарах"-2019
14 найголовніших фільмів на "Оскарах"-2019
Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы
Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
"Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", - постпред РФ при ООН
"Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", - постпред РФ при ООН
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
Военные предотвратили попытку поджога одного из арсеналов
Военные предотвратили попытку поджога одного из арсеналов
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГБР раскрыло схему незаконного ввоза элитных автомобилей через Львовскую таможню

Машины ввозили без уплаты таможенных платежей, а потом продавали по поддельным документам.

ГБР раскрыло схему незаконного ввоза элитных автомобилей через Львовскую таможню

Государственное бюро расследований раскрыло схему незаконного ввоза элитных автомобилей, в которой участвовали сотрудники Львовской таможни.

Машины ввозили без уплаты таможенных платежей, а потом продавали по поддельным документам, сообщает пресс-служба ГБР.

При помощи схемы поставляли только авто премиум-класса. Машины ввозили в страну в режиме временного ввоза или с документами диппредставительств иностранных государств. После этого изготавливались фальшивые документы на машину, переделывались под эти документы номера узлов и агрегатов. Машины продавались на территории Украины.

"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Следователи провели обыски в помещениях Львовской таможни и по месту жительства некоторых ее служащих.

Сейчас в ГБР устанавливают, сколько именно автомобилей ввезли в Украину по этой схеме, и какой ущерб это нанесло государству.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также