Машины ввозили без уплаты таможенных платежей, а потом продавали по поддельным документам.

Государственное бюро расследований раскрыло схему незаконного ввоза элитных автомобилей, в которой участвовали сотрудники Львовской таможни.

Машины ввозили без уплаты таможенных платежей, а потом продавали по поддельным документам, сообщает пресс-служба ГБР.

При помощи схемы поставляли только авто премиум-класса. Машины ввозили в страну в режиме временного ввоза или с документами диппредставительств иностранных государств. После этого изготавливались фальшивые документы на машину, переделывались под эти документы номера узлов и агрегатов. Машины продавались на территории Украины.

"В частности, следователи выявили факт незаконного ввоза автомобиля "Мерседес", в результате чего государственный бюджет недополучил 658 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

Следователи провели обыски в помещениях Львовской таможни и по месту жительства некоторых ее служащих.

Сейчас в ГБР устанавливают, сколько именно автомобилей ввезли в Украину по этой схеме, и какой ущерб это нанесло государству.