Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Правоохранители проводят обыски у представителей штабов Тимошенко
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Луценко привел доказательтва, что Евромайдан штурмовали по приказу Януковича
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
Бас, сопрано и фальцет: финальная ария
14 найголовніших фільмів на "Оскарах"-2019
14 найголовніших фільмів на "Оскарах"-2019
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
СБУ разоблачила избирательную пирамиду во главе с депутатом Верховной Рады, - Кононенко (обновлено)
Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
Украина вернула на вооружение ЗРК "Тор" и "Куб"
"Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", - постпред РФ при ООН
"Крым - это Россия. Этот вопрос закрыт навсегда", - постпред РФ при ООН
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
В НАТО отреагировали на угрозы Путина нацелить ракеты на США
Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы
Зеленский пообещал, что не вернет Приватбанк Коломойскому в случае победы
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В центре Киева напротив мэрии перевернулся грузовик с кирпичами

Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики.

В центре Киева напротив мэрии перевернулся грузовик с кирпичами
В Киеве на Крещатике перевернулась фура с кирпичами
Фото: kiev.informator.ua

В пятницу, 22 февраля, в Киеве на Крещатике фура Renault Magnum скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то автомобиль уже мчал вниз, тормоза не срабатывали.

На пути фура протаранила легковой автомобиль Toyota, снесла дорожный знак и ситилайт. Затем грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы у обоих мужчин незначительные.

Фото: kiev.informator.ua

На месте работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве грузовик МАЗ на скорости снес снегоуборочный трактор с моста.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также