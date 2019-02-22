Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики.

В Киеве на Крещатике перевернулась фура с кирпичами

В пятницу, 22 февраля, в Киеве на Крещатике фура Renault Magnum скатилась по ступеням и перевернулась. Грузовик был полностью загружен кирпичами.

Об этом сообщает "Информатор".

По предварительной информации, оба водителя спали в грузовике на улице Лютеранской. Когда они проснулись, то автомобиль уже мчал вниз, тормоза не срабатывали.

На пути фура протаранила легковой автомобиль Toyota, снесла дорожный знак и ситилайт. Затем грузовик скатился по ступеням в арку и вылетел на Крещатик. Кабина перевернулась и была сдавлена весом кирпичей, которые высыпались из прицепа.

Фото: kiev.informator.ua

Фото: kiev.informator.ua

Предварительно, у грузовика сорвало гидравлику. К счастью, обошлось без пострадавших. Оба водителя самостоятельно выбрались из кабины, их осмотрели медики. Травмы у обоих мужчин незначительные.

Фото: kiev.informator.ua

На месте работают полицейские и коммунальщики. Детали инцидента устанавливаются.

Напомним, ранее в Киеве грузовик МАЗ на скорости снес снегоуборочный трактор с моста.