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Румынская православная церковь назвала условия для признания ПЦУ

В Украине насчитывается 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины.

Румынская православная церковь назвала условия для признания ПЦУ
Митрополит Епифаний
Фото: пресс-служба президента

Румынская православная церковь может признать Православную церковь Украины в обмен на письменные гарантии прав и свобод румыноязычных церковных общин на Буковине, которые сейчас находятся в ведении УПЦ МП.

Соответствующее решение было принято на заседании синода Румынской православной церкви.

"В Украине насчитывается 127 румынских православных приходов, особенно в районе Северной Буковины, в ведении УПЦ МП", - говорится в сообщении.

Румынская патриархия хочет получить письменные гарантии, что этническая и языковая идентичность румын будет уважаться, а также, что эти румынские православные смогут объединиться в румынский православный викариат в составе ПЦУ и развивать духовные отношения с Румынским Патриархатом, поддерживать их, получать и пользоваться богослужебными и церковными книгами на родном языке.

Также Румынский Патриархат попросит Вселенский Патриархат разъяснить проблему неканонических иерархов и священников, принадлежавших к бывшему "Киевскому патриархату".

Напомним, 15 декабря 2018 года в Киеве прошел Объединительный собор, на котором была создана Православная церковь Украины. Ее возглавил митрополит Епифаний. Патриарх Варфоломей 5 января в Стамбуле подписал томос об автокефалии ПЦУ, а на следующий день вручил его свиток Епифанию. Он будет храниться в Украине.

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