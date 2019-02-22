Вікторія Крамаренко одна із перших отримала знак народної пошани "Сила жінок"

У середу "фантастична медсестра" Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова 52-річна Вікторія Крамаренко була нагороджена знаком народної шани "Сила жінок". Цю відзнаку, названу її засновниками "найвищою громадською нагородою" для жінок, вручали вперше. Разом з Вікторією нею також нагородили 95-річну Антоніну Гулей, яка вижила в концтаборі "Освенцім" і написала про це книгу "Діти війни", а також 19-річну Вікторію Книжник (позивний "Лисенятко"), яка п'ять ротацій на фронті рятувала життя українських захисників.

Нагородження відбулося в Укрінформі під час прес-конференції "співавторів" нової відзнаки – директора ВТО "Орден" Олександра Сопова та лідера Всеукраїнського жіночого руху "За вільну Україну" Раїси Шматко. За їхніми словами, визначити перших трьох жінок для нагородження цим знаком народної пошани було нелегко, оскільки, за задумом засновників відзнаки, вони мали представляти три покоління українських жінок.

Як зазначила Вікторія Крамаренко, це нагородження символізує "спадкоємність поколінь – естафета рука до руки, плече до плеча, жінка до жінки". "У цій нагороді – сила всіх жінок, кожної з нас: жінок у Збройних Силах України, жінок-добровольців, жінок-медиків, матерів і дочок воїнів", – сказала Вікторія.

"Моїм найбільшим страхом дитинства була війна, – розповіла вона. – Тепер я можу сказати, що цього страху немає взагалі. Є лише бажання йти і виборювати перемогу".

Вікторія Крамаренко – заступник головного лікаря з питань медсестринства КМКЛ № 2 "Опіковий Центр", керівник Благодійного фонду "Крила перемоги". Волонтерську діяльність розпочала ще з Революції Гідності – проводила на Майдані ночі після робочого дня. З початком війни разом з чоловіком збирала гроші, привозила на фронт матеріали, медикаменти, одяг, тепловізори. Брала участь у місячних ротаціях і короткострокових медичних десантах ПДМШ, і за кілька днів знову збирається на схід. Опікується дітьми з особливими потребами в Коцюбинському Київської області. Нагороджена відзнакою Президента України "За гуманітарну участь в АТО" і нагрудним знаком РНБО "Захисник України".