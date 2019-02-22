​​С начала дня на Донбассе произошло десять обстрелов

Потерь у Вооруженных сил Украины не было.

С начала дня в районе боевых действий на Донбассе произошло десять обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции объединенных сил.

По состоянию на 18:00 стреляли возле населенных пунктов Водяное, Лебединское, Авдеевка, Марьинка, Новозвановка, Катериновка и Луганское.

Шесть раз боевики использовали вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, такое как минометы калибра 120 мм и 82 мм.

Потерь среди личного состава Объединенных сил не было.

Напомним, 21 февраля на Донбассе были ранены трое военнослужащих ВСУ.