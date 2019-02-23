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Выставку с портретами Шевченко отменили во Львове и Виннице

Активист, который повредил выставку о Шевченко в метро, призвал к преследованию художника.

Выставку с портретами Шевченко отменили во Львове и Виннице
Фото: facebook.com/bonarchy

Выставку "Квантовый прыжок Шевченко", которая проходила на станции метро "Тараса Шевченко" в Киеве и была повреждена ножом, отменили во Львове и Виннице, сообщает Громадське.

Во Львове выставку 1-14 марта должна принимать частная магазин "Книжный лев". Ее владелица Екатерина Иванова рассказала, что после повреждения картин в метро Киева националистом Юрием Павленко (Хорт) на ее Facebook-страницу начали поступать угрозы. Она отметила, что попыталась писать этим людям ради диалога, но они никоим образом не реагировали.

Впоследствии неизвестные пришли в ее магазин - представились националистами, впрочем своих имен не называли. На момент их визита в магазине были 22-летние продавщицы.

"Когда люди начали приходить в магазин, я, подумав час, решила написать отказ от выставки", - сказала Екатерина.

Она отметила, что ее книжный магазин оказалась в той ситуации, когда "не делает ничего незаконного и не имеет никаких инструментов защиты".

Екатерина Иванова решила собрать скриншоты всех угроз в Facebook и написать заявление в полицию.

Выставка художника Александра Грехова &quot;Квантовый скачок Шевченко. Метро&quot;
Фото: facebook.com/bonarchy
Выставка художника Александра Грехова "Квантовый скачок Шевченко. Метро"

В Виннице выставку должны были показывать 6-24 марта в областном краеведческом музее. Старший научный сотрудник музея Александр Фищук рассказал Центру информации о правах человека, что он и работники музея не получали угроз в свой адрес. Выставку решили перенести на неопределенный срок после ее уничтожения в Киеве, чтобы избежать возможной опасности для коллекции и посетителей. Он также отметил, что "искусство не должно быть предметом политических манипуляций".

Винницкая организация Национального союза писателей осудила выставку и обратилась к министру культуры Евгению Нищуку с требованием уволить директора Национального музея Тараса Шевченко Дмитрия Стуса.

Националист Юрий Павленко (Хорт), который повредил выставку "Квантовый скачок Шевченко" на станции метро в Киеве, обнародовал в Facebook фото автора выставки - художника Александра Грехова - и попросил сообщить о его "место жительства и частого пребывания".

Грехов расценил публикацию Павленко как угрозу. Также он отметил, что националист "через свой Facebook" угрожает другим участникам проекта о Шевченко.

Напомним, выставка "Квантовый скачок Шевченко" представляла иллюстрации Александра Грехова, где Тарас Шевченко представал в узнаваемых поп-образах. Выставка должна была продлиться до 10 марта, но ее закрыли после акта вандализма.

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