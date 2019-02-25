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Умер украинский писатель и литературовед Леонид Ушкалов

Ушкалов - автор академических исследований по истории украинской литературы, философии и богословия.

Умер украинский писатель и литературовед Леонид Ушкалов
Леонид Ушкалов
Фото: litakcent.com

Сегодня, 25 февраля, в Киеве умер украинский литературовед и писатель Леонид Ушкалов. 

Об этом сообщает портал "Литакцент".

Причина смерти Ушкалова пока неизвестна.

Леонид Ушкалов родился на Сумщине в 1956 году. Окончил филологический факультет Харьковского государственного университета. Работал на должностях преподавателя, доцента (1993) и профессора (1995) на кафедре украинской и мировой литературы Харьковского национального педагогического университета им. Григория Сковороды. В 1989 г.. В Институте литературы им. Тараса Шевченко НАН Украины защитил кандидатскую диссертацию («Творчество Григория Сковороды и античная культура»), а в 1996г. - докторскую («Литература украинского барокко в ее связях с философией»).

Ушкалов - автор академических исследований по истории украинской литературы, философии и богословия, научно-популярных работ, детских книг, сотен статей. Составитель, переводчик, автор предисловий, примечаний и комментариев к большому количеству изданий.

Работы Ушкалова печатались на украинском, английском, немецком, польском языках. Из последних книг Леонида Ушкалова - «Ловля неуловимой птицы: жизнь Григория Сковороды» (Дух и Литера, 2017) и «Шевченко от А до Я» (ВСЛ).

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