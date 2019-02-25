В Голливуде прошла 91-ая церемония вручения наград Американской киноакадемии.
Лучшим фильмом года стала "Зеленая книга".
Леди Гага выиграла первый "Оскар" за песню к фильму "Звезда родилась".
Альфонсо Куарон стал первым режиссером, получившим награду за операторскую работу в собственном фильме – в "Рома". Он также принес Мексике первый "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". В целом у фильма три "Оскара".
Махершала Али получил второй "Оскар" в своей карьере – за роль второго плана в фильме "Зеленая книга".
Оливия Колман стала лучшей актрисой – с ролью королевы Анны в фильме "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Это единственный "Оскар" для этого фильма.
У "Черной пантеры" – три "Оскара".
Список лауреатов:
- Лучший фильм: "Зеленая книга";
- Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома";
- Лучшая женская роль: Оливия Колман, "Фаворитка";
- Лучшая мужская роль: Рами Малек, "Богемская рапсодия";
- Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг, "Если бы улица Бил могла говорить";
- Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга";
- Лучший адаптированный сценарий: "Черный клановец";
- Лучший оригинальный сценарий: "Зеленая книга";
- Лучший иностранный фильм: "Рома"
- Лучшая анимация: "Человек-паук: Через вселенную";
- Лучший документальный фильм: "Free Solo";
- Лучший монтаж: "Богемская рапсодия";
- Лучшая операторская работа: "Рома";
- Лучший звук: "Богемская рапсодия";
- Лучший звуковой монтаж: "Богемская рапсодия";
- Лучшая работа художника-постановщика: "Черная пантера";
- Лучшие спецэффекты: "Первый человек";
- Лучший грим и прически: "Власть";
- Лучшие костюмы: "Черная пантера";
- Лучшая песня: "Shallow" Леди Гаги, "Звезда родилась";
- Лучшая музыка к фильму: "Черная пантера";
- Лучший игровой короткий метр: "Кожа";
- Лучший документальный короткий метр: "Period. End of Sentence.";
- Лучший анимационный короткий метр: "Бао".
Оливия Колман получила свой первый "Оскар" – за роль в "Фаворитке". До этого актриса получала за нее призы Британской киноакадемии и "Золотой глобус":
Несмотря на то, что в этом году нет ведущих, церемонию открыли – Тина Фей, Эми Полер и Майя Рудольф – речью о том, что бы было, если бы они были ведущими:
Во время церемонии традиционно прошла секция In Memoriam:
Напомним, лидерами по количеству номинаций на "Оскар" были "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса и "Рома" Альфонсо Куарона.