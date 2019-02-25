У Махершалы Али – второй "Оскар", у "Богемской рапсодии" – четыре награды.

В Голливуде прошла 91-ая церемония вручения наград Американской киноакадемии.

Лучшим фильмом года стала "Зеленая книга".

Леди Гага выиграла первый "Оскар" за песню к фильму "Звезда родилась".

Альфонсо Куарон стал первым режиссером, получившим награду за операторскую работу в собственном фильме – в "Рома". Он также принес Мексике первый "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". В целом у фильма три "Оскара".

Махершала Али получил второй "Оскар" в своей карьере – за роль второго плана в фильме "Зеленая книга".

Оливия Колман стала лучшей актрисой – с ролью королевы Анны в фильме "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Это единственный "Оскар" для этого фильма.

У "Черной пантеры" – три "Оскара".

Список лауреатов:

Лучший фильм: "Зеленая книга";

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон , "Рома";

, "Рома"; Лучшая женская роль: Оливия Колман , "Фаворитка";

, "Фаворитка"; Лучшая мужская роль: Рами Малек , "Богемская рапсодия";

, "Богемская рапсодия"; Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг, "Если бы улица Бил могла говорить";

"Если бы улица Бил могла говорить"; Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али , "Зеленая книга";

, "Зеленая книга"; Лучший адаптированный сценарий: " Черный клановец ";

"; Лучший оригинальный сценарий: " Зеленая книга ";

"; Лучший иностранный фильм: " Рома "

" Лучшая анимация: " Человек-паук: Через вселенную ";

"; Лучший документальный фильм: " Free Solo" ;

; Лучший монтаж: " Богемская рапсодия ";

"; Лучшая операторская работа: " Рома ";

"; Лучший звук: " Богемская рапсодия ";

"; Лучший звуковой монтаж: " Богемская рапсодия ";

"; Лучшая работа художника-постановщика: " Черная пантера ";

"; Лучшие спецэффекты: " Первый человек ";

"; Лучший грим и прически: " Власть ";

"; Лучшие костюмы: " Черная пантера ";

"; Лучшая песня: "Shallow" Леди Гаги , "Звезда родилась";

, "Звезда родилась"; Лучшая музыка к фильму: " Черная пантера ";

"; Лучший игровой короткий метр: "Кожа";

Лучший документальный короткий метр: "Period. End of Sentence.";

Лучший анимационный короткий метр: "Бао".

Фото: EPA/UPG 91-я церемония вручения "Оскаров" Фото: EPA/UPG Создатели анимации "Человек-паук: Через вселенную" Фото: EPA/UPG Альфонсо Куарон с "Оскаром" за "Рому" в номинации "Лучший иностранный фильм" Фото: EPA/UPG Реджина Кинг с "Оскаром" за роль в "Если бы улица Бил могла говорить" Фото: EPA/UPG Майя Рудольф, Тина Фей и Эми Полер на "Оскарах"

Оливия Колман получила свой первый "Оскар" – за роль в "Фаворитке". До этого актриса получала за нее призы Британской киноакадемии и "Золотой глобус":

Несмотря на то, что в этом году нет ведущих, церемонию открыли – Тина Фей, Эми Полер и Майя Рудольф – речью о том, что бы было, если бы они были ведущими:

Во время церемонии традиционно прошла секция In Memoriam:

Напомним, лидерами по количеству номинаций на "Оскар" были "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса и "Рома" Альфонсо Куарона.