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"Оскары"-2019: "Зеленая книга" – лучший фильм года (список победителей)

У Махершалы Али – второй "Оскар", у "Богемской рапсодии" – четыре награды.

В Голливуде прошла 91-ая церемония вручения наград Американской киноакадемии.

Лучшим фильмом года стала "Зеленая книга".

Леди Гага выиграла первый "Оскар" за песню к фильму "Звезда родилась". 

Альфонсо Куарон стал первым режиссером, получившим награду за операторскую работу в собственном фильме – в "Рома". Он также принес Мексике первый "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм". В целом у фильма три "Оскара".

Махершала Али получил второй "Оскар" в своей карьере – за роль второго плана в фильме "Зеленая книга".

Оливия Колман стала лучшей актрисой – с ролью королевы Анны в фильме "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса. Это единственный "Оскар" для этого фильма.

У "Черной пантеры" – три "Оскара".

Список лауреатов:

  • Лучший фильм: "Зеленая книга";
  • Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома";
  • Лучшая женская роль: Оливия Колман, "Фаворитка";
  • Лучшая мужская роль: Рами Малек, "Богемская рапсодия";
  • Лучшая женская роль второго плана: Реджина Кинг, "Если бы улица Бил могла говорить";
  • Лучшая мужская роль второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга";
  • Лучший адаптированный сценарий: "Черный клановец";
  • Лучший оригинальный сценарий: "Зеленая книга";
  • Лучший иностранный фильм: "Рома"
  • Лучшая анимация: "Человек-паук: Через вселенную";
  • Лучший документальный фильм: "Free Solo";
  • Лучший монтаж: "Богемская рапсодия";
  • Лучшая операторская работа: "Рома";
  • Лучший звук: "Богемская рапсодия";
  • Лучший звуковой монтаж: "Богемская рапсодия";
  • Лучшая работа художника-постановщика: "Черная пантера";
  • Лучшие спецэффекты: "Первый человек";
  • Лучший грим и прически: "Власть";
  • Лучшие костюмы: "Черная пантера";
  • Лучшая песня: "Shallow" Леди Гаги, "Звезда родилась";
  • Лучшая музыка к фильму: "Черная пантера";
  • Лучший игровой короткий метр: "Кожа";
  • Лучший документальный короткий метр: "Period. End of Sentence.";
  • Лучший анимационный короткий метр: "Бао".

91-я церемония вручения "Оскаров"
Фото: EPA/UPG
91-я церемония вручения "Оскаров"
Создатели анимации "Человек-паук: Через вселенную"
Фото: EPA/UPG
Создатели анимации "Человек-паук: Через вселенную"
Альфонсо Куарон с "Оскаром" за "Рому" в номинации "Лучший иностранный фильм"
Фото: EPA/UPG
Альфонсо Куарон с "Оскаром" за "Рому" в номинации "Лучший иностранный фильм"
Реджина Кинг с "Оскаром" за роль в "Если бы улица Бил могла говорить"
Фото: EPA/UPG
Реджина Кинг с "Оскаром" за роль в "Если бы улица Бил могла говорить"
Майя Рудольф, Тина Фей и Эми Полер на "Оскарах"
Фото: EPA/UPG
Майя Рудольф, Тина Фей и Эми Полер на "Оскарах"

Оливия Колман получила свой первый "Оскар" – за роль в "Фаворитке". До этого актриса получала за нее призы Британской киноакадемии и "Золотой глобус":

Несмотря на то, что в этом году нет ведущих, церемонию открыли – Тина Фей, Эми Полер и Майя Рудольф – речью о том, что бы было, если бы они были ведущими:

Во время церемонии традиционно прошла секция In Memoriam:

Напомним, лидерами по количеству номинаций на "Оскар" были "Фаворитка" Йоргоса Лантимоса и "Рома" Альфонсо Куарона.

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