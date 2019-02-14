В Институте книги рассказали, какие направления профинансируют в 2019 году

Украинский Институт книги в этом году потратит 87 млн грн на библиотечные закупки, 20,7 млн – на программу "Украинская книга", 7,9 млн – на "Цифровую библиотеку", и 13,6 млн – на программу "Популяризация чтения и украинской литературы в мире".

Об этом рассказала директор Института книги Александра Коваль во время своего публичного отчета "100 дней в Институте книги", сообщает Читомо.

При этом Коваль отметила, что программа "Украинская книга" предусматривает софинансирование государства и издательств выпуска знаковых книг – философских, научных, научно-популярных изданий. Пока неизвестно, заработает ли программа в этом году – в Институте книги выясняют вопрос о принадлежности авторских прав при условии такого финансирования.

Одну из программ популяризации чтения уже воплощают вместе с благотворительным фондом Сергея Жадана: для программы "Восток читает" 22 издательства бесплатно передали 3854 книги. В рамках программы популяризации чтения запустят конкурс чтения для школьников 7-х классов "Книгомания". По словам Коваль, пока что под вопросом запуск программы поддержки переводов: в Институте книги выясняют, кто может быть грантополучателем в случае издания украинских переводов.

В этом году украинские стенды откроются не только на Франкфуртской ярмарке, но также на ярмарках и книжных выставках в Лондоне, Париже, Болонье, Праге, Стамбуле и Вене.

Директор Института книги заявила, что, согласно статистике, украинцы читают только 4,2 книги в год, тогда как поляки – 6,8. Александра Коваль связывает уровень чтения с уровнем ВВП и ставит целью УИК достичь показателей соседней Польши. Напомним, Александра Коваль, основательница и президент Форума издателей во Львове, возглавила Украинский Институт книги осенью, а конкурс выиграла в июле 2018.