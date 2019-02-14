Темой кинофестиваля Docudays UA в этом году будет цифровой мир

Международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил тему этого года.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, в этом году центральной станет тема цифрового мира, защиты в новых условиях социальных сетей, изменение человеческих привычек и способа мышления и т.д.

"Мы радуемся, что изобрели 3D-печать органов для операций по пересадке. Дроны стали обыденностью, и мы в ожидании беспилотных автомобилей, – говорится в описании концепции фестиваля. – Привычными стали "умные дома", роботы с искусственным интеллектом развлекают пожилых людей, подбирают мячи на теннисных кортах и играют в шахматы. Мы надеемся, что цифровые технологии помогут в борьбе с коррупцией. Тем временем криптовалюта становится частью мировой экономики. Вместе с этим хакерство, слежка и вмешательство в приватность во всем мире приобрело угрожающие масштабы".

В этом году фестиваль представит фильмы о трендах, стратегиях и формах защиты прав человека в электронном мире. "Центральная программа "Сеть" расскажет о деятельности агентства Billingcat, которое расследует самые резонансные дела, сопоставляя данные из открытых электронных источников. А фильм "Уборщики" откерот новую профессию "цензора соцсетей", – говорится в пресс-релизе.

Постер фестиваля разработал украинский художник Алексей Сай, в свое практике исследующий пласт офисной культуры.

Фото: Docudays UA

Кроме того, Docudays UA-2019 объявил фильмы внеконкурсной программы DOCU/Хиты. Там покажут два украинских фильма – "Папа – мамин брат" Вадима Илькова и "Домашние игры" Алисы Коваленко, а также "Мосты времени" Аудриса Стониса, "Остров голодных призраков" Габриэль Брейди, "Запись еще идет" Саида Аль Баттал и Гията Аюб и "Осторожно, провал!" Бинг Лиу.

Фестиваль продлится с 22 по 30 марта.