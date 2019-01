Питер Джексон снимет фильм о The Beatles

Лента будет называться "Let It Be".

После успеха документального фильма о Первой мировой войне "Они не постареют" режиссер Питер Джексон подписал контракт на съемки еще одного документального фильма - о The Beatles и записи их альбома "Let It Be".

Об этом сообщает The Guardian.

Для создания фильма Джексон использует нигде не публиковавшиеся 55-часовые видеоролики записи альбома "Let It Be". "55 часов невиданных ранее видеороликов и 140 часов аудио, доступных нам, гарантируют, что этот фильм станет идеальным опытом «мухи на стене»… Как будто машина времени переносит нас обратно в 1969 год, и мы сидим в студии и смотрим, как эти четыре друга вместе сочиняют отличную музыку", – сказал Питер Джексон о материалах, которые станут основой фильма.

Также режиссер заметил, что в этом фильме будет использована такая же методика восстановления пленки, что и в "Они не постареют".

Для создания этого фильма Джексон сотрудничает со звукозаписывающей компанией Apple, принадлежащей The Beatles. Работу режиссера одобрили Ринго Старр, Пол Маккартни, а также вдовы Джона Леннона и Джорджа Харрисона – Йоко Оно и Оливия Харрисон.

В 1970 году уже выходил документальный фильм о The Beatles под названием "Let It Be", режиссером которого был Майкл Лидсей-Хогг. Полнометражная картина показывает группу в то время, когда напряженность в коллективе начала становиться очевидной. Инцидент, когда Джордж Харрисон принял решение уйти после нескольких дней съемок, не был включен в фильм; режиссер также получил указание вырезать другие эпизоды, которыми были недовольны отдельные участники группы.

В последний раз фильм Линдсея-Хогга был доступен в видеопрокате в начале 1980-х, с тех пор фильм не перевыпускали.

Напомним, Питер Джексон – известный новозеландский режиссер, сценарист, продюсер, актер. Его самые знаменитые работы – трилогия "Властелин колец", "Хоббит", "Милые кости". Джексон обладатель премий "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA, и Премии гильдии продюсеров США.