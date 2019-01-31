Довженко-Центр проведёт ретроспективу "Фабрика соцреализма"

С 6 февраля по 13 марта в Довженко-Центре состоится серия кинопоказов ретроспективного проекта "Oldschool: Фабрика соцреализма".

Об этом сообщает пресс-служба Довженко-Центра.

Фильмы, которые будут демонстрироваться в рамках киноклуба Oldschool, созданные в то время еще не репрессированными кинематографистами-авангардистами 1920-х, что и определило их провокационный характер. Большинство из кинкартин были запрещены к показу, поскольку не "вписывались" в образ соцреализма в воображении Сталина, который лично просматривал все прокатные фильмы. В научный оборот их введено уже после распада СССР.

"Фильмы, созданные в этот переходный период, являются уникальными субверсивными работами, которым довольно часто удавалось подваживать и выхолащивать официальную соцреалистическую матрицу, подрывая ее изнутри. Эти фильмы, не важно, что в новых, неоклассических, культурных декорациях раз за разом создают эффект отстранения, ослабляя идеологическую индоктринацию советской аудитории", – так прокомментировал фильмы киноклуба куратор проекта и руководитель научно-программного отдела Довженко-Центра Станислав Мензелевский.

В рамках проекта покажут фильмы "Гармонь" Игоря Савченко (1934 г.), "Строгий юноша ("Комиссар быта", "Дискобол", "Вошебный комсомолец")" Абрама Роома (1935 г.), "Интриган ("Сладчайший полет")" Якова Уринова (1935 г.), "Однажды летом" Ханана Шмаина и Игоря Ильинского (1936 г.), "Шуми-городок" Николая Садковича (1939 г.).

Напомним, что Национальный центр Александра Довженко (Довженко-Центр) – крупнейший украинский киноархив. Он сохраняет более 5 тысяч наименований игровых, документальных, анимационных украинских и зарубежных фильмов. Является единственным членом Международной федерации киноархивов (FIAF) в Украине. Осуществляет реставрацию, сохранение национальных фильмов, личных архивов кинематографистов, музейных фондов, научные исследования в области кинематографии, дистрибуцию и продвижение украинского кино.