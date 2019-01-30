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Графический роман “Маус” Арта Шпигельмана о Холокосте выйдет в украинском переводе

Перевод издает издательство “Видавництво”.

27 января в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста “Видавництво” опубликовало обложку украинского издания известного графического романа Арта Шпигельмана “Маус”.

Об этом сообщается на странице издательства в Facebook.

“Маус. Исповедь уцелевшего” - графический роман нью-йоркского художника-интеллектуала Арта Шпигельмана, получивший Пулитцеровскую премию. По сюжету, главный герой расспрашивает своего отца о довоенной жизни и опыте во время Холокоста, чтобы создать комикс на основе этой истории.

“Маус” – один из самых интересных литературных текстов о травме второго-третьего поколения после катастрофы, о тех, кто вырос в тени чужой боли и пытается присвоить и рассказать по-своему опыт, опирающийся рассказу, нашедший свой голос, вопреки давлению традиции”, – рассказывает о романе переводчица издания Ярослава Стриха. Она отметила, что эта история “заполняет полупустую нишу”, поскольку рассказывает о травматическом опыте тех, “кого лично не коснулась трагедия, но кому все равно придется жить с виной выжившего и ужасом секонд-хенд”.

Обе части комикса выйдут в издательстве под одной обложкой ориентировочно 15 сентября 2019 года.

Фото: Facebook / Видавництво «Видавництво»

Арт Шпигельман – американский писатель, художник, автор комиксов. Его родители – польские евреи, которые были узниками концлагерей Освенцим и Освенцим-2 Биркенау. Первый том комикса “Маус. Рассказ выжившего” вышел в 1986 году, второй – в 1991 году. Это единственный графический роман, который получил Пулитцеровскую премию. Ему была также посвящена выставка в нью-йоркском Музее современного искусства.

Ангеліна Мачулка , Журналістка-практикантка
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